TEMPO.CO, Jakarta - Kanselir Jerman Angela Merkel mendapat penghargaan Person of the Year dari majalah Time. Kemenangan Merkel diumumkan pada Rabu pagi, 9 Desember 2015, waktu setempat di televisi Amerika Serikat.



Merkel menyisihkan tujuh kandidat lain. Termasuk calon Presiden Amerika, Donald Trump, dan CEO Uber Travis Kalanick.



Kanselir Jerman itu dipuji Time untuk inisiatif dan kepemimpinannya dalam menangani persoalan pengungsi Suriah dan krisis utang Yunani.



"Pemimpin diuji hanya ketika orang tidak ingin mengikuti," kata editor Time, Nancy Gibbs, seperti dikutip Belfast Telegraph.



"Merkel berdiri tegas terhadap tirani serta memimpin dengan gerakan moral. Angela Merkel adalah Person of the Year Time," ucap Nancy.



BBC mencatat, penghargaan ini membuat Merkel bergabung dalam daftar para pemenang lain, Di antaranya Adolf Hitler, Joseph Stalin, Mahatma Gandhi, Winston Churchill, dan Richard Nixon.



Dia menjadi wanita keempat yang mendapat gelar Person of the Year sejak 1927 dan yang pertama dalam 29 tahun terakhir.



Penghargaan ini tahun lalu diberikan pada petugas medis yang memerangi wabah Ebola di Afrika Barat.



Berikut ini urutan daftar Person of the Year 2015 berdasarkan peringkat:



1. Angela Merkel

2. Abu Bakr al-Baghdadi

3. Donald Trump

4. Black Lives Matter

5. Hassan Rouhani

6. Travis Kalanick

7. Caitlyn Jenner



MECHOS DE LAROCHA | BBC.COM | BELFAST TELEGRAPH