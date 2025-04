TEMPO.CO, Washington - Kapal perusak Angkatan Laut Amerika Serikat, USS Mahan, mengeluarkan tembakan peringatan terhadap kapal Iran di Teluk Persia, Senin, 24 April 2017, setelah armada Pengawal Revolusi mendekat.



Kantor berita Associated Press melaporkan, USS Mahan sebelumnya melakukan kontak dengan kapal Iran melalui radio, menyampaikan pesan peringatan dan sinyal bahaya sesuai dengan ketentuan internasional.



”Kapal Amerika mengeluarkan lima kali tembakan peringatan,” tulis AP.



Juru bicara Angkatan Laut dari Armada 5 bermarkas di Bahrain, Letnan Ian McConnaughey, mengatakan, “Kami mengeluarkan tembakan peringatan untuk mendapatkan perhatian Iran.”



Insiden yang tidak dilaporkan oleh otoritas Iran ini adalah yang terakhir dari serangkaian ketegangan laut antara AS dan Iran.



Pada Januari 2016, pasukan Iran menangkap 10 anggota Angkatan Laut AS setelah mereka masuk ke wilayah perairan yang dikontrol oleh Iran.



NEWSWEEK | CHOIRUL AMINUDDIN