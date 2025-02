Apa Itu USAID dan Mengapa Menjadi Target Trump dan Elon Musk?

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintahan Presiden AS Donald Trump sedang mempertimbangkan untuk menggabungkan badan bantuan internasional AS (USAID) ke dalam Departemen Luar Negeri. Sang presiden melakukan perombakan besar-besaran terhadap lembaga ini yang akan mengurangi jumlah tenaga kerjanya dan menyelaraskan pengeluarannya dengan kebijakan "America First" yang dicanangkan oleh Trump, Reuters melaporkan.