Apa Makna Teguran Donald Trump untuk Putin Soal Serangan ke Kyiv?

George Barros, seorang analis di Institute for the Study of War, menyarankan bahwa AS memiliki beberapa opsi untuk meningkatkan tekanan pada Putin jika mereka memilih untuk melakukannya. "Ada beberapa langkah yang bisa diambil AS untuk memaksa Vladimir berhenti," kata Barros melalui media sosial. Ia menambahkan bahwa Putin tampaknya mengandalkan AS untuk membiarkan Rusia menghindari pertanggungjawaban meskipun posisinya sendiri sedang genting.

Seberapa Parah Dampak Serangan Rusia?

Dikutip Al Jazeera, Militer Ukraina melaporkan bahwa Rusia melancarkan serangan berskala besar ke Kyiv pada Kamis, yang melibatkan setidaknya tujuh rudal balistik Iskander, 55 rudal jelajah dari berbagai jenis, dan empat bom berpemandu yang dijatuhkan dari pesawat taktis. Serangan ini juga melibatkan setidaknya 145 drone Shahed buatan Iran dan beberapa simulator drone, yang diluncurkan dari wilayah-wilayah Rusia seperti Bryansk, Kursk, dan Belgorod.