Internasional

AS dan Cina Bersiap Berunding di Jenewa Usai Trump Usulkan Pemotongan Tarif

Menteri Keuangan AS Scott Bessent dan Perwakilan Dagang AS Jamieson Greer akan berunding dengan Wakil PM Cina He Lifeng di Kota Jenewa

10 Mei 2025 | 13.00 WIB