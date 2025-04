AS dan Cina Gelar Dialog Tingkat Tinggi Sosial Budaya

Dialog ini merupakan satu dari empat dialog tingkat tinggi yang disepakati kedua negara saat Presiden AS Donald Trump dan Presiden Cina Xi Jinping bertemu di Mar-a-Lago.

Sedangkan dalam sambutannya, Rex mengatakan hubungan erat AS dan Cina akhir-akhir ini membuahkan hasil. AS bersedia meningkatkan hubungan orang per orang dan mengimplementasikan hasil kerja sama dengan Cina.