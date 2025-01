AS Gencarkan Diplomasi dengan Korea Utara

Ini terjadi meskipun Presiden AS, Donald Trump, terang-terangan mengatakan upaya diplomasi dengan negara komunis itu hanya sia-sia saja seperti yang dialami Presiden AS sebelumnya.

Negosiator top AS, Joseph Yun, melakukan operasi diplomasi terselubung dengan mendekati utusan pemerintah Korea Utara di Perserikatan Bangsa-Bangsa di kota New York, AS.