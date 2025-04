AS Naikkan Tarif Impor dari Cina hingga 245 Persen

Cina meningkatkan tarifnya atas impor barang-barang AS hingga 125 persen Jumat pekan lalu. Kenaikan tarif itu untuk membalas terhadap keputusan Presiden AS Donald Trump, yang secara efektif menaikkan tarif AS atas barang-barang China hingga 145 persen. AS juga menghentikan sementara 90 hari atas rencana pungutan atas barang-barang negara lain.