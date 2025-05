ASEAN-IPR Luncurkan Database Digital Perempuan Penggerak Perdamaian

TEMPO.CO , Jakarta - ASEAN Institute for Peace and Reconciliation (ASEAN-IPR) dengan dukungan Kementerian Luar Negeri Norwegia melalui Norway-ASEAN Regional Integration Programme (NARIP), meluncurkan situs www.womeninpeace.asean-aipr.org pada Selasa, 6 Mei 2025.

Peluncuran ini bertepatan dengan berlangsungnya Regional Symposium and Capacity Building bertajuk "Her Stories, Our Peace: Women's Journey in ASEAN Peace Processes" yang diselenggarakan pada 5-8 Mei 2025 di Jakarta.