TEMPO.CO, Serbia - Kisah ini sungguh tragis. Jana Djuric, gadis Serbia berusia 15 tahun, kehilangan nyawa akibat tertabrak kereta ketika sedang mendengarkan lagu-lagu grup favoritnya, One Direction, dengan earphone.



Jana sedang berjalan kaki pulang sekolah dengan temannya, Valerija Kolar, di Valievo ketika kecelakaan itu terjadi. Ingin cepat sampai di rumah, mereka mengambil jalan pintas dengan melalui rute yang terdapat rel kereta api. Mereka berpikir bahwa kereta tidak akan melalui rel tersebut. Apalagi lintasan itu ditutup sepuluh bulan yang lalu.



"Kami sedang mendengarkan lagu Best Song Ever, dan dia sedang berlari menuju rel kereta," kata Valerija, yang termuat dalam Hollywood Life, Jumat, 20 Maret 2015.



Valerija berujar, kala itu Jana tampak gembira mendengarkan lagu favoritnya. Ia menari-nari sambil menyanyi. Hingga tiba-tiba sebuah kereta melaju kencang dan menyambar tubuhnya.



"Dan dia meninggal," ujar Valerija, terisak.



Menurut petugas kepolisian setempat, Valerija dan masinis yang mengemudikan kereta tersebut dalam keadaan sangat syok. Polisi juga telah menyampaikan tragedi ini kepada keluarga korban.



Untuk mengenang Jana, teman-teman sekolah dan para guru menggelar penghormatan untuk Jana di sekolah. Juru bicara sekolah Jana mengatakan gadis itu merupakan orang yang ramah, mudah bergaul, dan selalu tersenyum. "Dia suka olahraga dan musik. Ini adalah hari yang tragis buat setiap orang di sini. Kami ingin mengenangnya," ujarnya.



HOLLYWOOD LIFE | NIEKE