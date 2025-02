Aturan Kepemilikan Senjata di Swedia

Menurut angka dari The Small Arms Survey, sebuah lembaga penelitian yang berbasis di Swiss, ada sekitar 2,3 juta senjata api yang dimiliki oleh warga sipil di Swedia. Itu berarti sekitar 23 senjata per 100 orang.

Sebaliknya, ada 120 senjata api per 100 orang di Amerika Serikat dan 29 per 100 orang di Norwegia. Inggris memiliki sekitar 4,6 senjata api per 100 orang. Data tersebut berasal dari 2017.