Basilika Santa Maria Maggiore Tempat Paus Fransiskus Ingin Dimakamkan

Pada malam yang sama, "salju", kelopak bunga putih dari langit-langit altas Kapel Pauline basilika turun. Dari keajaiban ini, Santa Maria Maggiore juga dikenang sebagai "Our Lady of the Snows". Kemudian, setelah pembangunannya selesai barulah Paus Sixtus III menguduskan basilika setelah Konsili Efesus Kedua pada tahun 431. Majelis uskup juga menegaskan doktrin bahwa Maria benar-benar adalah ibu Allah.