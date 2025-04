Beberapa Sorotan AS Soal Beleid Produk Halal Indonesia: Rumit dan Berbelit

TEMPO.CO , Jakarta - Amerika Serikat menyoroti kebijakan produk halal Indonesia yang dinilai sebagai hambatan perdagangan non-tarif. Protes ini tertuang dalam Foreign Trade Barriers Report 2025 yang dirilis oleh Kantor Perwakilan Dagang AS atau United States Trade Representative disingkat USTR .

Dalam laporan tersebut, AS menyampaikan kekhawatiran terhadap cara pemerintah Indonesia menerapkan kebijakan halal yang dianggap tidak transparan, memberatkan, dan merugikan pelaku usaha asing, terutama dari AS.

Meski tujuannya adalah untuk memberikan kepastian bagi konsumen Muslim di dalam negeri, AS menilai proses penerapan kebijakan ini tidak sesuai dengan prinsip keterbukaan dalam perdagangan internasional.

Contohnya, Keputusan Menteri Agama No. 748/2021 dan No. 816/2024 langsung diberlakukan tanpa proses dialog terbuka dengan para pemangku kepentingan, termasuk eksportir luar negeri.

Prosedur ini dianggap melanggar komitmen Indonesia dalam perjanjian Hambatan Teknis terhadap Perdagangan atau Technical Barriers to Trade (TBT) di WTO yang mewajibkan negara anggota untuk memberi pemberitahuan sebelum menerapkan peraturan yang berpotensi memengaruhi perdagangan global.

Kebijakan Indonesia juga mengharuskan lembaga sertifikasi halal asing (HCB) untuk melalui proses akreditasi yang dinilai rumit dan tidak efisien. Berdasarkan BPJPH Regulation No. 3/2023, setiap lembaga asing harus memenuhi berbagai persyaratan administratif, termasuk dokumen tambahan, persyaratan ketat bagi auditor, serta kewajiban menandatangani perjanjian pengakuan timbal balik (MRA) dengan BPJPH.

USTR menyatakan bahwa ketentuan ini tidak hanya meningkatkan beban administratif, tetapi juga menyebabkan penundaan dalam akreditasi HCB dari AS. Biaya tambahan dan waktu tunggu yang lama ini mempersulit pelaku industri AS untuk mengekspor produk ke Indonesia, khususnya di sektor makanan, minuman, farmasi, dan kosmetik.

Kewajiban sertifikasi halal yang luas dinilai menciptakan ketidakpastian hukum dan komersial bagi perusahaan AS. Ketentuan yang mewajibkan halal untuk alat kesehatan kelas D pada tahun 2039 berdasarkan Keppres No. 6/2023, serta regulasi tambahan seperti Peraturan Pemerintah No. 42/2024 yang memperpanjang tenggat waktu halal makanan impor hingga 2026, membuat pelaku usaha asing harus menyesuaikan operasional dan logistiknya secara drastis.