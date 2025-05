Berhemat? Warga AS Melakukan Cara Unik Ini

TEMPO.CO, Jakarta - Di tengah praktek korupsi yang menggerogoti banyak negara, sejumlah orang berusaha sekuat tenaga untuk berhemat dengan pengeluarannya. Sampai-sampai cara berhemat mereka tak terbayangkan alias tak masuk akal.



Extreme Cheapskates adalah reality show dari Amerika Serikat yang ditayangkan di saluran televisi Foxtel. Acara ini mengisahkan kehidupan orang-orang yang berobsesi menghemat pengeluaran mereka. Berikut ini sebagian contohnya:



1. Buang Air Kecil di Botol

Victoria Hunt sangat menyadari pentingnya menghemat air dan pengeluaran. Pengiritan yang ia lakukan adalah buang air kecil di botol. Dengan cara itu, ia menghemat biaya tagihan air US$ 10 (sekitar Rp 125 ribu) per bulan. Bukan menyiramkan urine itu, ia malah menyimpannya di sebuah wadah di sebelah toiletnya. Sekali atau dua kali seminggu, Hunt membuangnya ke timbunan kompos di dekat rumahnya. Selain buang air kecil di botol, Hunt juga hanya mandi dengan shower di gym, karena ia sering berolahraga.



2. Jadwal Mandi

Masih seputar penghematan air, keluarga Leibee juga memiliki cara sendiri. Angela Leibee dan dua putrinya memiliki jadwal mandi dua hari per minggu--dan maksimal 10 menit setiap kali mandi. "Ada dua hari saat mereka diizinkan mandi, dan karena itu, saya menghemat sekitar US$ 335 (sekitar Rp 4,19 juta ) per tahun," kata sang ibu.



3. Donor ASI

Apple Malecia tidak dapat memberikan air susunya sendiri kepada putrinya, namun ia juga tidak dapat membeli susu formula. Solusinya, ia meminta bantuan dari para wanita kenalannya agar membagikan ASI kepadanya. Tapi wanita-wanita itu bukan teman dekatnya.



Seseorang dari kelas yoganya dan seorang ibu yang dia temui di taman terdaftar sebagai pendonor ASI baginya. Malecia menghitung, ia menghemat sekitar US$ 1000 (sekitar Rp 12 juta) per tahun karena hal itu. Dia pun berhemat lebih banyak dengan tidak membeli tisu bayi. Ia mendaur ulang tisu basah buatan sendiri dan menggunakannya.



4. Sisa Minuman

Anthony Galanda adalah bartender yang suka menghemat uang dengan cara yang kreatif, seperti menyendoki potongan jeruk nipis dan lemon dari sisa minuman pelanggannya. Ia memasukkan potongan jeruk nipis, lemon, dan sisa vodka ke dalam wadah untuk dibawa pulang.



5. Natal Murah

Shannyn Allen merayakan Natal dengan pohon Natal yang ia ambil dari tempat sampah, dan menghiasinya dengan hiasan yang sudah pernah dipakai.



6. Mencuri Hadiah Keluarga

Sarah Gracel mengambil barang-barang milik keluarganya dan memberikan semuanya kembali saat Natal tiba.



7. Checkup Gratis

Mark Peresi melakukan checkup gratis dalam berbagai uji klinis sepanjang tahun. Dengan checkup gratis ini, ia dapat menghemat uang untuk kesehatannya.



NEWS.COM.AU | WINONA AMANDA



Baca juga:

Pelaku Tabrakan Maut Pondok Indah Punya SIM A

Hari Ini Dunia Rayakan Hari Berpelukan

Kilang Minyak Terbesar Dunia di Rusia Beroperasi

Aktivis Bangkalan yang Ditembak Adalah Saksi Kunci KPK