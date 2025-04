Berkunjung ke Sydney, Jokowi Jalan Pagi Bersama PM Australia

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri Australia Malcolm Turnbull melakukan aktivitas jalan pagi di Kota Sydney pada Minggu pagi, 26 Februari 2017.



Presiden Jokowi yang mengenakan kemeja putih lengan panjang tiba di Royal Botanic Gardenia Sydney sekitar pukul 07.15 waktu setempat atau sekitar pukul 03.15 WIB. Sementara itu PM Australia Turnbull mengenakan kemeja lengan panjang warna biru muda.



PM Australia datang lebih dulu di lokasi itu kemudian menyambut Presiden Jokowi. Mereka berdua berjalan berdua di jalanan lokasi itu. Mereka sempat berbincang dengan sejumlah penduduk yang tengah berolah raga di kawasan itu.



Sejumlah wartawan mengabadikan kegiatan kedua pemimpin negara itu dengan latar belakang Opera House Sydney.



Usai melakukan jalan pagi bersama Turnbull, Jokowi kembali ke penginapan di Hotel Shangrilla Sydney.



Sebelumnya Menlu Retno Marsudi menyebutkan acara pada Minggu ini di Sydney cukup padat. "Acara utama adalah pertemuan bilateral dengan PM Australia, diawali pertemuan one on one, kemudian diikuti pertemuan bilateral," kata Retno.



Menurut dia, setelah pertemuan bilateral akan ada penandatanganan dua nota kesepahaman (MoU) yaitu bidang maritim dan bidang ekonomi kreatif. "Setelah itu ada penerimaan kenegaraan oleh Gubernur Jenderal Australia Peter Cosgrov dan diikuti dengan pertemuan keduanya dilanjutkan makan siang kenegaraan," kata Menlu.



Acara terakhir Presiden Jokowi di Sydney adalah pertemuan dengan masyarakat Indonesia di Sydney.



ANTARA