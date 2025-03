Bertolak ke Arab Saudi, Zelensky Hadiri Pertemuan dengan AS

Seperti dilansir Al Arabiya , negosiasi untuk menyelesaikan konflik tiga tahun ini sangat dinantikan karena akan membuat pejabat AS dan Ukraina bertemu untuk pertama kalinya sejak kunjungan bencana Zelensky di Gedung Putih bulan lalu.

Pada pembicaraan di kota pelabuhan Laut Merah Jeddah, utusan Timur Tengah AS Steve Witkoff mengatakan Washington ingin "mendapatkan kerangka kerja untuk perjanjian damai dan gencatan senjata awal juga."

Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio juga akan terbang ke Jeddah pada Senin, kata Departemen Luar Negeri AS. Mike Waltz, penasihat keamanan nasional Presiden AS Donald Trump, juga telah mengkonfirmasi partisipasinya.

'Kontak Terus-menerus'

Zelensky mengatakan para negosiatornya akan mencakup Menteri Luar Negeri Andriy Sybiga dan Menteri Pertahanan Rustem Umerov, kepala stafnya Andriy Yermak dan Pavlo Palisa, seorang komandan militer dan wakil Yermak.