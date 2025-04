TEMPO.CO,New York—Maskapai Amerika Serikat kembali menjadi sorotan publik, kali ini karena membiarkan seorang penumpangnya masturbasi di pesawat.



Seperti dilansir The Telegraph, Kamis 13 Juli 2017, insiden ini dikisahkan oleh Chloe King, seorang manajer humas di New York, AS, yang mengisahkan perjalanannya menuju Paris, Perancis dengan menggunakan maskapai American Airlines.



King menuturkan bahwa ia terbangun sebelum pesawat mendarat di Paris ketika pramugari memanggilnya ke bagian belakang pesawat. Di sana, King memperoleh informasi yang sangat mengejutkan.



“Pramugari itu mengatakan, pria yang duduk di sebelah saya melakukan masturbasi saat saya tengah tidur," kata King.

"Pramugari mengatakan, kru kabin sudah melapor ke polisi dan menahan pria itu setelah pesawat mendarat. Mereka hanya ingin memberitahu saya.”



Namun, King merasa kecewa karena kru kabin tak segera memberitahunya dan tetap membiarkannya duduk di sebelah pria tersebut.



Menurut King, kru kabin American Airlines berarti tak melarang penumpang pria itu melakukan masturbasi selagi dirinya tertidur lelap.



Namun yang membuat King lebih marah adalah saat awak kabin menolak memindahkan tempat duduknya dan memintanya kembali duduk di kursi yang sama.



"Saya sangat terkejut dan hampir menangis karena menahan rasa jijik.”



"Saya tidak pernah tahu apa yang terjadi di sepanjang penerbangan. Saya hanya tahu tak akan pernah merasa aman lagi saat terbang," tutur King.

Padahal, seorang penumpang perempuan lain yang duduk di sisi lain pria itu melihat perbuatannya dan meminta pindah tempat duduk. “Mereka mengizinkannya pindah.”



King pun mengajukan keluhan langsung ke manajemen American Airlines dan telah menerima permintaan maaf lewat surat elektronik.



"American Airlines selalu berusaha untuk menjaga keselamatan dan kenyamanan untuk para pelanggan kami sepanjang perjalanan," demikian pernyataan American Airlines.



"Kami melakukan evaluasi soal cara kami menangani masalah semacam ini dan sudah menghubungi langsung Nona (Chloe) King."



Maskapai American Airlines melanjutkan, kru kabin sudah berkordinasi dengan aparat hukum Perancis yang langsung bertindak terhadap penumpang yang melakukan masturbasi, begitu pesawat mendarat.



