Bikin Akun Twitter, Obama Pecahkan Rekor Dunia

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Barack Obama berhasil memecahkan rekor dunia (Guinness World of Record) melalui akun Twitter-nya. Kurang dari 24 jam, follower Obama telah mencapai satu juta.



Dilansir USAtoday, Kamis, 21 Mei 2015, Obama meluncurkan akun Twitter resminya pada Senin lalu. Hanya dalam lima jam, follower-nya telah mencapai satu juta.



Obama berhasil mengalahkan rekor yang sebelumnya dipegang aktor Robert Downey Jr, yang mencapai satu juta follower kurang dari 24 jam.



Obama memang memenangi rekor tercepat dalam mendapatkan follower. Namun akun @POTUS milik Obama masih sangat jauh tertinggal dari Katy Perry, yang telah mengumpulkan 70 juta follower.



Obama membuat akun Twitter pada Senin, 18 Mei 2015. Cuitan pertamanya, Obama mempromosikan akun pribadinya tersebut.



"Hello, Twitter! It's Barack. Really! Six years in, they're finally giving me my own account," tulis Obama.



Cuitan pertama Obama tersebut telah di-retweet 280 ribu kali dan difavoritkan 392 ribu akun.



RINA ATMASARI