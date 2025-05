Bintang Got Talent, Evancho, Tampil dalam Pelantikan Donald Trump

TEMPO.CO, Washington - Bintang ajang pencarian bakat America Got Talent, Jackie Evancho, akan menyanyikan lagu kebangsaan dalam acara pelantikan Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat pada 20 Januari 2016. "Aku sangat bersemangat. Ini akan menjadi luar biasa," kata bintang berusia 16 tahun itu.



Evancho, yang merupakan runner up ajang America Got Talent pada 2010, mengatakan sangat terhormat bisa tampil lagi di depan presiden. "Saya merasa benar-benar terhormat memiliki kesempatan tampil untuk presiden lagi," ucapnya.



Direktur Komunikasi untuk Komite Pelantikan Trump telah membenarkan hal tersebut melalui akun Twitter-nya. Dia menyebut Evancho sebagai inspirasi bagi semua orang Amerika.



Selain menghadirkan Evancho, acara itu akan menampilkan penyanyi bersuara tenor, Andrea Bocelli. Evancho akan menyanyikan lagu kedua ditemani Bocelli. Ini bukan pertama kalinya dua penyanyi itu tampil bersama. Sebelumnya, mereka tampil bersama pada September 2015 di Italia.



Evancho adalah penduduk asli Pittsburgh dan penyanyi soprano yang pernah tampil di Washington. Dia pernah bernyanyi untuk Presiden Barack Obama pada 2010 saat upacara National Christmas Tree Lighting.



Sebelumnya, penyanyi Beyonce menyanyikan lagu kebangsaan saat pelantikan Barack Obama pada Januari 2013. Lalu Beyonce mengakui, saat itu dia melakukan lip sync saat bernyanyi.



