Internasional

Bob Geldof Tuding Aung San Suu Kyi Terlibat Genosida Rohingya

Bob Geldof akan mengembalikan penghargaan Freedom of the City of Dublin karena malu bersanding dengan Suu Kyi yang bermasalah dalam krisis Rohingya.

14 November 2017 | 08.31 WIB