Bocah 12 Tahun Dinobatkan sebagai Pemilik Sepatu Terbau di Amerika

TEMPO.CO, New York - Seorang bocah 12 tahun dinobatkan sebagai pemilik sepatu terbau seantero Amerika Serikat dalam sebuah kontes yang diselenggarakan di Kota New York.



Connor Slocombe adalah salah satu dari tujuh kontestan muda dari seluruh Amerika Serikat yang menyerahkan sepatu busuknya untuk diperlombakan dalam kontes bertajuk “National Rotten Sneaker Contest Ke-42 2017” pada Selasa lalu.



Slocombe diumumkan sebagai jawara setelah sebelumnya gagal selama tiga tahun berturut-turut.



Empat wasit pertandingan yang diadakan di Ripley’s Believe It or Not!, Times Square, New York, merasa jijik dengan bau busuk sepatu Slocombe.



Ahli kimia di NASA, George Aldrich, mengatakan Slocombe berhasil memproduksi berbagai jenis bau yang dalam sepatu itu. "Satu jenis bau yang sangat busuk dan ada juga bau yang menyebabkan mata berair. Bau sepatunya juga menyebabkan rasa seperti ingin muntah," kata Aldrich, seperti dilansir Reuters, pada Selasa, 28 Maret 2017.



Menurut para peserta kompetisi itu, cara menghasilkan bau busuk pada sepatu mereka antara lain tidak memakai kaus kaki dan berjalan di dalam lumpur. Namun Slocombe mengatakan dia menginjak kotoran hewan ketika membantu di peternakan bibinya. Selain itu, "Ketika kami pergi memancing, saya menginjak isi perut ikan," ujarnya dengan bangga.



Slocombe memenangi uang tunai US$ 2.500 atau setara Rp 33 juta. Jawara juga mendapat tiket pertunjukan Broadway serta dilantik dalam The Odor Eaters Hall of Fumes.



Kejuaraan ini telah dimulai sejak 1974 sebagai ajang untuk mempromosikan sepatu sneaker baru oleh penjual barang olahraga dari Vermont.



ALASKA STAR | BBC | REUTERS | YON DEMA