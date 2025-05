Cara Menyalurkan Bantuan untuk Korban Gempa Nepal

TEMPO.CO , Jakarta: - Ribuan warga Nepal kini sedang menunggu bantuan datang. Jika anda tertarik untuk membantu, anda bisa menyalurkan bantuan anda, ke sejumlah kawasan. Berikut ini, ada beberapa organisasi yang menyalurkan bantuan ke Nepal, seperti dilansir Reuters, Selasa 28 April 2015.



1. Save the Children



Sekitar 525 anggota organisasi menyalurkan makanan, tempat perlindungan dan air bersih di Nepal, kata Kepala Media Save the Children Wendy Christian. Organisasi yang telah memberikan bantuan ke Nepal sejak 1976, menyalurkan antara lain berupa perlengkapan bayi termasuk popok, makanan, air bersih, peralatan kebersihan dan juga peralatan rumah tangga. "Para ibu butuh tempat memasak dan menyiapkan makanan untuk keluarganya," kata Christian.



Save the Children (www.savethechildren.org) menargetkan untuk mengumpulkan 50 juta dolar untuk bantuan gempa Nepal. Selama akhir pekan, mereka mendapat donasi US $ 600 ribu



2. Care.org

Organisasi yang ada di Nepal sejak 1978 ini memiliki 150 anggota tim di lapangan dan akan ditambah sesegera mungkin, kata Direktur Komunikasi Care.org Brian Feagans. Care.org (www.care.org) fokus pada memberikan sanitasi dan bantuan kemanusiaan untuk 100.000 orang yang membutuhkan di daerah di luar Kathmandu hingga Pokara.



Mereka menargetkan mengumpulkan US $ 40 juta.



3. Oxfam

Organisasi Oxfam (www.oxfamamerica.org) yang telah beroperasi di Nepal sejak 1980an, mendirikan empat situs di area terbuka di Lembah Kathmandu untuk menyediakan sanitasi dan air bersih untuk korban gempa.Direktur Media dan Hubungan Masyarakat Oxfam Alissa Rooney mengatakan mereka berencana mendirikan 16 situs dalam beberapa hari ke depan.



4. IFRC

International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies (ifrc.org) mengucurkan 33,4 juta franc Swiss untuk menyediakan bantuan kebutuhan pokok di Nepal, termasuk makanan, tempat berlindung, air dan sarana kebersihan, berdasarkan keterangan di situs tersebut.



5. Doctors Without Borders

Doctors Without Borders (www.doctorswithoutborders.org) memiliki delapan tim yang sedang menuju area terdampak gempa di Nepal.

Semua donasi akan masuk ke pendanaan umum grup tersebut, tidak spesifik untuk Nepal, hingga lebih banyak anggota di lapangan dan kebutuhan telah diketahui.



6. Team Rubicon

Grup www.teamrubicon.org, yang terkenal setelah Badai Sandy di Amerika Serikat, juga beroperasi di Nepal. Mereka menargetkan mengumpulkam US $ 75.000, sebanyak US $ 61.000 telah disumbangkan.



AW | REUTERS