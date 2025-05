TEMPO.CO, Jakarta - Ahli kimia sekaligus penemu pil kontrasepsi atau KB, Carl Djerrasi, meninggal dunia pada usia 91 tahun di rumahnya di San Francisco, Amerika Serikat, Ahad, 30 Januari 2015. Djerrasi yang juga seorang profesor di Universitas Stanford itu menderita penyakit komplikasi kanker.



Dilansir The Guardian, 2 Februari 2015. Carl Djerrasi selama ini terkenal sebagai pemimpin penelitian di Meksiko tahun 1951 yang mengembangkan norethindrone, sebuah molekul sintetis yang menjadi komponen utama dari pil kontrasepsi pertama. Pil buatannya itu kemudian secara radikal bertransformasi menjadi penerapan seksual di kehidupan perempuan.



Dalam bukunya yang berjudul This Man's Pill, Djerrasi mengatakan penemuannya itu turut mengubah hidupnya dan membuat dirinya semakin tertarik bagaimana sains mempengaruhi masyarakat.



Menurut Stanford News Service, di tahun 1969 ia mengajukan artikel kebijakan publik mengenai penelitian implikasi global dari kontrasepsi AS. Kemudian tahun 1970 ia mempublikasikan artikel lain tentang kelayakan pil KB untuk kaum lelaki.



"Ide di balik dua artikel kebijakan itu cukup meyakinkan saya bahwa politik akan lebih dominan membentuk kontrasepsi manusia di masa depan ketimbang aspek sains semata," tulis Djerrasi.



Djerrasi lahir pada Oktober 1923 Wina, Austria, dan dibesarkan di Bulgaria. Ia pindah ke AS bersama ibunya pada 1939.



CNN | THE GUARDIAN | WINONA AMANDA



