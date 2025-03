Cerita Mengerikan WNI Korban TPPO di Myanmar: Ditipu hingga Disiksa Sindikat

Setelah melalui pemeriksaan, Ilham dan teman-temannya dipaksa menandatangani kontrak untuk bekerja selama 14 jam per hari dalam kurun waktu 1 tahun 6 bulan dengan target pendapatan bagi hasil dengan perusahaan hingga US$ 200.000 atau sekitar sekitar Rp 3,3 miliar.

"Jika tidak mencapai US$ 200.000 AS per 1 tahun 6 bulan, maka kontraknya akan diulang sampai kami bisa menyentuh angka US$ 200.000," kata Ilham.