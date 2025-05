TEMPO.CO, Jakarta - Badan intelijen Amerika Serikat, Central Intelligence Agency (CIA), merilis dokumen yang dideklasifikasi (dinyatakan tak lagi bersifat rahasia) tentang fenomena piring terbang, makhluk luar angkasa (alien), dan fenomena yang tidak dapat dijelaskan lain.



"Kami memutuskan menyorot beberapa dokumen yang akan menarik bagi yang skeptis atau yang percaya (atas keberadaannya)," kata CIA dalam artikel berjudul Take a Peek Into Our “X-Files” yang dimuat di situsnya.



CIA melansir sepuluh dokumen yang digunakan untuk kebutuhan berbeda. Lima file kategori pertama akan membuat orang mempercayai soal alien dan UFO. “Di bawah ini, ada lima dokumen yang kami kira karakter agen Fox Mulder dalam X-Files (yang diperankan David Duchovny) akan senang menggunakannya untuk membujuk orang lain mempercayai adanya aktivitas di luar bumi.”



Semua dokumen bertanggal mulai akhir 1940-an hingga 1960-an, tapi dirahasiakan sampai sekarang.



Salah satu file yang dipasang di website itu adalah dokumen dari Jerman Timur pada 1952. Saat itu seorang agen dipanggil untuk menyelidiki keterangan seorang saksi yang mengaku melihat “piring terbang besar”.



Benda itu dikatakan memiliki diameter sekitar 15 meter. Menurut laporan itu, piring terbang serupa juga terlihat di Afrika Utara dan Spanyol.



Dokumen tersebut juga memuat tiga gambar yang diduga makhluk luar angkasa. Salah satu foto--yang diambil mahasiswa Inggris, Alex Birch, pada 1962--mengklaim menunjukkan sekelompok piring terbang di atas Kota Sheffield, Inggris. Namun foto itu terbukti tipuan.



File itu juga memuat kasus piring terbang yang terlihat di Kongo Belgia. Dokumen tersebut menyatakan dua “cakram berapi-api” terlihat di tambang uranium dan cakram itu berubah posisi berkali-kali.



Selain itu, file tersebut memuat kasus di Socorro, New Mexico, pada 1964, ketika perwira polisi Lonnie Zamora menangkap melesatnya api besar dari tanah dan menembus langit di atas gurun terpencil.



Lonnie pergi untuk menyelidiki dan menemukan benda mengkilap yang sedang bertengger di puncak bukit, berbentuk oval, dan berwarna perak. Obyek itu mulai naik ke udara, melesat ke atas pegunungan, lalu menghilang.



Dalam posting itu, CIA juga menampilkan lima dokumen yang dianggap bisa memihak keyakinan agen X-Files Dana Scully, yang selalu beranggapan bahwa ada penjelasan ilmiah untuk penampakan UFO' Scully adalah karakter yang perankan Gillian Anderson dalam film serial berkategori fiksi ilmiah itu.



DAILY MAIL | WWW.CIA.GOV | ABDUL MANAN