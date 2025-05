TEMPO.CO, Beijing - Polisi Cina akhirnya melepaskan lima aktivis feminis yang telah ditahan selama lebih dari satu bulan. Penahanan para aktivis ini mengundang kecaman diplomatik internasional.



Pengacara Liang Xiaojun mengatakan kelima orang aktivis ini mendapat pembebasan bersyarat, sehingga masih memungkinkan mereka untuk dibawa kembali ke penjara jika dianggap melanggar nanti. Senin malam, 13 April 2015, semuanya telah kembali ke rumah mereka masing-masing.



"Pembebasan mereka belum sepenuhnya, status mereka masih tersangka. Meskipun sudah dilepas, kegiatan mereka masih dibatasi dan mereka belum memperoleh kebebasan penuh mereka," kata Xiaojun, yang mewakili Wu Rongrong, seperti dilansir The Guardian, Selasa, 14 April 2015.



Lima wanita tersebut adalah Wang Man, Zheng Churan, Wu Rongrong, Wei Ting Ting, dan Li Tingting yang ditahan bulan lalu ketika mereka mendistribusikan poster dan stiker tentang kekerasan dalam rumah tangga pada Hari Perempuan Internasional pada 8 Maret. Mereka dituduh menciptakan gangguan dan jika terbukti bersalah, bisa saja dihukum sampai tiga tahun penjara.



Penahanan kelimanya mendapat kecaman dari kelompok hak asasi internasional, pemerintah Amerika Serikat, dan juga Uni Eropa yang menyerukan pembebasan mereka.



Amnesty International mengatakan Cina harus segera dan tanpa syarat membebaskan lima perempuan tersebut. Pasalnya, mereka ditahan hanya karena secara damai menjalankan hak mereka untuk kebebasan berekspresi dan berserikat.



Menteri Luar Negeri Amerika Serikat juga mendesak Beijing untuk membebaskan para wanita tersebut sesegera mungkin. Calon presiden AS, Hillary Clinton, melalui Twiter pekan lalu mengatakan penahanan itu tidak bisa dibenarkan dan harus diakhiri.



Cina menolak seruan Amerika Serikat dan mengatakan agar negara itu menghormati kedaulatan yudisial Cina dan berhenti mencampuri urusan dalam negeri Cina.



THE GUARDIAN | YON DEMA