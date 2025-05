TEMPO.CO, Beijing - Cina akan menjadi rumah bagi jembatan kaca paling tinggi, paling panjang, dan dapat dikatakan paling menakutkan di dunia. Hal ini segera terealisasi ketika konstruksi jembatan kaca di Taman Nasional Zhangjiajie rampung.



Pembangunan jembatan ini terinspirasi dari jembatan dalam film Avatar besutan James Cameron. Jembatan ini dirancang memiliki tinggi 300 meter (984 kaki), panjang 380 meter, dan lebar 6 meter.



Jembatan yang bernama Glass Bridge Zhangjiajie dirancang oleh perusahaan arsitektur Haim Dotan Ltd yang berbasis di Tel Aviv. Jembatan itu dapat menampung hingga 800 orang dan akan memiliki wahana bungee jump paling tinggi di dunia. Desainer juga membayangkan jembatan tersebut dapat digunakan sebagai catwalk dramatis untuk fashion show.



Arsitek kepala Haim Dotan mengatakan desain lantai kaca dan kabel suspensi samping dirancang sedemikian rupa agar menciptakan efek tidak terlihat, sehingga pengunjung akan merasa seperti berjalan di atas udara.



"Glass Bridge Zhangjiajie telah dirancang untuk sebisa mungkin menjadi tidak terlihat," katanya dalam satu pernyataan seperti yang dilansir The Sundaily pada 23 Mei 2015.



Taman nasional Zhangjiajie terletak di bagian utara Provinsi Hunan. Konstruksi jembatan itu rencananya akan selesai pada Juli nanti dan akan dibuka secara resmi pada Oktober 2015.



