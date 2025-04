Cina Batalkan Pesanan Boeing ke AS Imbas Tarif Trump

TEMPO.CO , Jakarta - Cina telah memerintahkan maskapai penerbangannya untuk menghentikan semua pesanan pesawat Boeing dari Amerika Serikat. Pembatalan pesanan ini sebagai tanggapan atas pengenaan tarif impor 145 persen atas barang-barang Cina ke AS. Sebagai balasan, Cina mengenakan tarif sebesar 125 persen terhadap barang-barang Amerika selama akhir pekan.

Beijing juga telah meminta maskapai penerbangan Cina agar tidak membeli peralatan terkait pesawat terbang dari perusahaan Amerika. Seperti dilansir dari New York Post yang mengutip Bloomberg, perintah tersebut muncul setelah perang tarif kedua negara. Besarnya tarif impor akan menggandakan biaya pesawat dan suku cadang buatan AS.

Boeing sangat rentan terhadap sengketa dagang antara Amerika dan mitra dagangnya. Tidak seperti banyak perusahaan multinasional, Boeing membangun semua pesawatnya di pabrik-pabrik AS sebelum mengirim hampir dua pertiga pesawat komersialnya ke pelanggan di luar Amerika Serikat.

Dikutip dari CNN, Boeing merupakan bagian utama dari ekonomi AS, menyumbang sekitar US$ 79 miliar dan mendukung 1,6 juta pekerjaan baik secara langsung maupun tidak langsung. Perusahaan ini memiliki hampir 150.000 karyawan AS sendiri.