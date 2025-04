Cina Masukkan 11 Perusahaan AS ke Dalam Daftar Hitam

TEMPO.CO , Jakarta - Cina menambahkan 11 perusahaan Amerika Serikat (AS), termasuk Skydio dan BRINC Drones ke dalam daftar entitas tidak dapat diandalkan alias daftar hitam. Hal ini diumumkan Kementerian Perdagangan Cina pada Jumat seperti dilansir Antara .

Beberapa jam sebelumnya, Cina menetapkan tarif 34 persen terhadap seluruh produk impor dari AS, sebagai balasan atas penerapan tarif sepihak pemerintahan Presiden Donald Trump.

Cina dengan tegas menolak tindakan tarif AS berdasarkan apa yang disebut dengan penyelidikan Pasal 232, kata Juru Bicara Kementerian Perdagangan Cina He Yadong pada Kamis.

He mengatakan bahwa langkah tarif Pasal 232 telah lama diputuskan oleh sistem penyelesaian sengketa Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) sebagai pelanggaran terhadap sistem perdagangan multilateral berbasis aturan.

Dengan memberlakukan tarif berdasarkan apa yang disebut sebagai laporan investigasi Pasal 232 terkait industri otomotif dari enam tahun lalu, AS sekali lagi menggunakan keamanan nasional sebagai dalih untuk proteksionisme perdagangan.

Menurut He, tindakan tersebut memicu ketidakpuasan yang kuat dari banyak mitra dagang.

Industri otomotif global sangat bergantung pada produksi dan rantai pasokan lintas perbatasan, kata He, seraya menambahkan bahwa pemutusan hubungan industri dan rantai pasokan secara artifisial antara AS dan kawasan lain tidak dapat melindungi keamanan nasional AS atau menguntungkan industri domestiknya.