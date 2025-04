Cina Terapkan Tarif 34 persen pada Semua Impor Produk AS Mulai 10 April

TEMPO.CO , Jakarta - Cina mengumumkan pada Jumat akan mengenakan tarif 34 persen pada impor semua produk Amerika Serikat mulai 10 April. Seperti dilansir Arab News , keputusan ini bagian dari serangkaian tindakan pembalasan menyusul daftar tarif dua digit "Hari Pembebasan" Presiden AS Donald Trump.

Tarif baru ini sesuai dengan tarif tarif "timbal balik" AS sebesar 34 persen pada ekspor Cina yang diperintahkan Trump minggu ini.

Tarif terbaru berlaku untuk semua produk buatan AS, menurut pernyataan dari Komisi Tarif Dewan Negara Kementerian Keuangan.

Administrasi bea cukai Cina mengatakan telah menangguhkan impor ayam dari beberapa pemasok AS setelah mendeteksi furazolidone, obat yang dilarang di Cina, dalam pengiriman dari perusahaan-perusahaan tersebut.

Secara terpisah, Cina telah menemukan tingkat jamur yang tinggi dalam sorgum dan salmonella dalam daging unggas dari beberapa perusahaan AS.

Pengumuman tersebut memengaruhi satu perusahaan AS yang mengekspor sorgum, C&D Inc., dan empat perusahaan unggas. Selain itu, pemerintah Cina mengatakan telah menambahkan 27 perusahaan AS ke daftar perusahaan yang dikenakan sanksi perdagangan atau kontrol ekspor.