TEMPO.CO, Jakarta - Sebanyak 34 jemaah haji asal Indonesia menjadi korban musibah crane jatuh di Masjidil Haram, Mekah, Arab Saudi. Musibah itu terjadi pukul 17.30 waktu setempat, Jumat, 11 September 2015.



Konsul Jenderal Indonesia di Jeddah, Dharmakirty, mengatakan hingga pukul 23.00 tercatat dua jemaah meninggal, yaitu Masnauli Sijuadi Hasibuan, jemaah kloter 9 asal Medan, dan Siti Rasti Darmini, jemaah kloter 3 asal Jawa Barat.



Sebanyak 16 orang jemaah luka berat dan dirawat di Rumah Sakit An Nur, sementara 14 lainnya luka ringan dan dirawat di Balai Pengobatan Haji Indonesia di Mekah.



"Mereka umumnya luka di kaki dan kepala. Yang meninggal karena luka berat di kepala," ujar Dharmakirty saat dihubungi, Sabtu, 12 September 2015,



Namun hingga saat ini pemerintah Indonesia baru mengidentifikasikan 33 nama jemaah. Keluarga korban yang ingin mengetahui kabar terkini bisa mengubungi hotline (+966) 53 892 5717.



Berikut identitas korban asal Indonesia:

1. ITI RASTI DARMINI, Kloter: JKS – 023 (Keterangan: Wafat)

2. MASNAULI SIJUADIL HASIBUAN, Kloter: MES – 009 (Wafat)

3. SUJI SYARBAINI IRONO, Kloter: BTH – 014 (dirawat BPHI Makkah)

4. ERNAWATI MUHAMMAD SAAD, Kloter: BTH – 001 (dirawat di RSAS)

5. KURSIA NANTING LEMBONG, Kloter: BTH – 017 (dirawat di RSAS)

6. NASRIAH BINTI MUHAMMAD ABDURRAHMAN, Kloter: BTJ – 001, (dirawat di RSAS)

7. ARDIAN SUKARNO EFFIEN, Kloter: JKG – 007, (dirawat di RSAS)

8. TETI HERAWATI MAD SALEH, Kloter: JKS – 005, (dirawat di RSAS)

9. APIP SAHRONI ROHMAN, Kloter: JKS – 005, (dirawat di RSAS)

10. EMMIWATY JANAHAR SALEH, Kloter: MES – 008, (dirawat di RSAS)

11. NUR BAIK NASUTION, Kloter: MES – 009, (dirawat di RSAS)

12. SOPIAH TAIZIR NASUTION, Kloter: MES – 009, (dirawat di RSAS)

13. TRI MURTI ALI, Kloter: PDG – 003, (dirawat di RSAS)

14. ZULFITRI ZAINI HAJI, Kloter: PDG – 003, ( dirawat di RSAS)

15. ZALNIWARTI MUNAF UMMA, Kloter: PDG – 004, (dirawat di RSAS)

16. ALI SABRI SELAMUN, Kloter: PDG – 007, (dirawat di RSAS)

17. UMI DALIJAH AMAT RAIS, Kloter: SOC – 024, (dirawat di RSAS)

18. ENDANG KASWINARNI POERWOMARTON, Kloter: SOC – 046, (dirawat di RSAS)

19. DJUMALI JAMARI SETRO WIJOYO, Kloter: SOC – 052, ( dirawat di RSAS)

20. MURODI YAHYA KASANI, Kloter: SUB – 001, ( dirawat di RSAS)

21. HASAN MANSUR AHMAD, KLoter: SUB – 010, (dirawat di RSAS)

22. SAINTEN SAID TARUB, Kloter: SUB – 015, (dirawat di RSAS)

23. NURUDDIN BAASITH SUJIYONO, Kloter: SUB – 021, (dirawat di RSAS)

24. ISNAINY FADJARIJAH ABDUL DJUMALI, Kloter SUB – 021, (dirawat di RSAS)

25. SAHARMI UMAR PASSIRE, Kloter: UPG – 002, (dirawat di RSAS)

26. NORMA LATANG KULASSE, Kloter: UPG – 005, (dirawat di RSAS)

27. ROSNALLANG CACO BABA, Kloter: UPG – 005, (dirawat di RSAS)

28. HADIAH SYAMSUDDIN SAK, Kloter: UPG – 015, (dirawat di RSAS)

29. MUHAMMAD HARUN ABDUL HAMID, Kloter: UPG – 016, (dirawat di RSAS)

30. FATMAWATI ABDUL JALIL, KLoter: UPG – 018, (dirawat di RSAS)

31. ABDUL JALIL CONCI LETA, Kloter: UPG – 018, (dirawat di RSAS)

32. ROSDIANA MUDU TOHENG, Kloter: UPG – 018, (dirawat di RSAS); dan

33. ERNI SAMPE DOSEN, Kloter: UPG – 018, (dirawat di RSAS).

INDRI MAULIDAR | KEMENAG.GO.ID