Daftar Kepala Negara yang Diundang ke Pelantikan Donald Trump, Tak Ada Nama Prabowo

Presiden terpilih Trump melanggar tradisi AS. Biasanya, pelantikan presiden merupakan acara dalam negeri. Presiden dan wakil presiden mengambil sumpah di hadapan pejabat AS, mantan kepala negara, dan tamu penting Amerika lainnya yang hadir di tangga gedung DPR AS. Publik diperbolehkan menonton dari area sekitar.