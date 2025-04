Dampak Tarif Trump Bagi Negara Berkembang

TEMPO.CO , Jakarta - Dosen dan Peneliti Universitas Islam Indonesia (UII) Listya Endang Artiani menilai keputusan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menetapkan tarif impor baru akan menyebabkan dampak signifikan bagi perekonomian dunia.

Menurut Listya, Indonesia yang merupakan salah satu negara mitra dagang AS, juga bakal terdampak lantaran Trump menetapkan tarif timbal balik sebesar 32 persen. Tarif ini hanya sedikit lebih rendah dari yang dikenakan pada Cina, yakni 34 persen, serta lebih tinggi dari negara ASEAN lain seperti Thailand dan Vietnam yang dikenakan tarif 36 persen dan 46 persen.

“Mitra dagang AS seperti Uni Eropa dan Kanada telah menyiapkan langkah balasan terhadap kebijakan ini, sementara AS tetap berfokus pada prioritas ekonomi domestiknya,” kata dosen di Fakultas Bisnis dan Ekonomika UII ini.

Listya berujar, posisi Indonesia dalam kebijakan ini menjadi semakin signifikan, mengingat dampaknya terhadap sektor industri yang tergantung pada ekspor-impor barang dengan AS. Sebab, Indonesia tercatat sebagai penyumbang surplus perdagangan nonmigas dengan AS sebesar 16,08 miliar dolar AS pada 2024, dengan ekspor utama seperti garmen, peralatan listrik, alas kaki, dan minyak nabati.