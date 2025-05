TEMPO.CO, Jakarta - Kurs dolar Amerika Serikat menguat terhadap sebagian besar mata uang utama lain di perdagangan New York pada Selasa (Rabu pagi WIB, 25 Mei 2016), karena data ekonomi yang keluar dari negara itu positif.



Menurut Xinhua, penjualan rumah keluarga tunggal baru Amerika pada April berada pada tingkat tahunan yang disesuaikan secara musiman sebanyak 619 ribu unit, jauh di atas perkiraan pasar 523 ribu unit. Hal ini dikatakan Departemen Perdagangan Amerika pada Selasa, 24 Mei 2016.



Perkiraan terbaru itu 16,6 persen di atas tingkat Maret yang direvisi pada 531 ribu unit dan 23,8 persen di atas perkiraan April di 500 ribu unit.



Indeks dolar, yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama, naik 0,37 persen menjadi 95,583 pada akhir perdagangan.



Pada akhir perdagangan New York, euro turun menjadi US$ 1,1148 dari US$ 1,1223 sesi sebelumnya, dan pound Inggris naik menjadi US$ 1,4635 dari US$ 1,4482. Dolar Australia turun ke US$ 0,7176 dari US$ 0,7224.



Dolar dibeli 110,00 yen Jepang, lebih tinggi dari 109,20 yen pada sesi sebelumnya. Dolar naik menjadi 0,9928 franc Swiss dari 0,9894 franc Swiss, dan sedikit menguat menjadi 1,3146 dolar Kanada dari 1,3133 dolar Kanada.



