Datangi Malaysia, Mengapa Xi Jinping Tak Kunjungi Indonesia?

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Cina Xi Jinping mengunjungi tiga negara Asia Tenggara di tengah panasnya hubungan dengan Amerika Serikat. Hubungan Cina - AS tegang setelah masing-masing negara memberlakukan tarif impor di atas 100 persen. Presiden AS Donald Trump menetapkan tarif impor produk Cina sebesar 145 persen. Cina juga menetapkan tarif impor produk AS sebesar 125 persen.



Ketiga negara yang dikunjungi oleh Xi Jinping adalah Malaysia, Vietnam dan Kamboja. Indonesia tidak masuk dalam daftar negara yang didatangi oleh Xi Jinping.



Menurut Direktur Eksekutif Pusat Studi Strategis dan Internasional (CSIS) Yose Rizal Damhuri, tidak ada urgensi kunjungan Xi Jinping ke Indonesia. "Saya yakin enggak ada masalah (antara Indonesia dan Cina)," kata Yose saat ditemui Tempo dalam peringatan 70 Tahun Konferensi Asia-Afrika' di Audiotorium CSIS, Jakarta, pada Rabu, 16 April 2025.