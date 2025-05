TEMPO.CO, Liverpool - Bek tengah tim sepak bola Liverpool, Dejan Lovren, terpaksa kehilangan kesempatan bermain bersama timnas Kroasia untuk bertanding di Euro 2016. Lovren memilih mengambil cuti demi menyelamatkan pernikahannya. Pria berusia 27 tahun ini menemukan Anita, istrinya, berselingkuh dengan seorang pekerja di kehutanan.



Lovren, warga Krosia berpenghasilan sekitar 65 ribu pound sterling per bulan atau Rp 1,1 miliar itu, terpukul dan malu mengetahui istrinya berselingkuh dengan pria bergaji 200 euro per bulan atau sekitar Rp 3,4 juta. Perselingkuhan Anita dengan pekerja di kehutanan bernama Dario Torbic terjadi saat keduanya bertemu pada Desember 2015.



Dario berkunjung ke kota tempat tinggal Anita di Zagreb. Keduanya kembali bertemu di satu hotel di Liverpool. Setelah pertemuan di Liverpool, keduanya saling bertukar ratusan pesan. Anita kemudian kembali ke Krosia untuk berkonsultasi dengan pengacara perceraian. Dario ternyata teman lama Anita.



"Pernikahan Dejan dan Anita telah di ujung tanduk dan dia (Anita) mencari naungan kepada teman lamanya Dario. Ia menyatakan kepada Dario bahwa ia mencintainya," ujar seorang sumber, seperti dikutip dari Mirror, Minggu, 7 Agustus 2016.



Keputusan Lovren tidak mengikuti Euro 2016 demi menyelamatkan pernikahannya mendapat dukungan dari teman-temannya. Lovren dan Anita “kumpul kebo” saat mereka sama-sama berusia 16 tahun. Keduanya berpisah sejenak dan bersatu kembali setelah Anita hamil. Pernikahannya dengan Anita melahirkan dua anak, berusia 3 tahun dan 1 tahun.



Adapun manajer internasional Lovren, Ante Cacic, berjanji tetap membuka pintu bagi Lovren. "Dia dapat kembali lagi suatu hari jika dia menyadari sebagai pemain tim," kata Cacic.



MIRROR.CO.UK | THE SUN.CO.UK | MARIA RITA