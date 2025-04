Demo Kecam Trump Terjadi Lagi, Diikuti Ribuan Warga AS

TEMPO.CO , Jakarta - Ribuan pengunjuk rasa di Amerika Serikat turun ke jalan menentang pemerintahan Presiden Donald Trump . Demo massal berlangsung di 50 negara bagian di AS. Mereka mengecam kebijakan Trump yang disebut sebagai ancaman terhadap cita-cita demokrasi bangsa, termasuk deportasi imigran dan pemecatan massal pekerja pemerintah.

Gelombang protes itu diorganisir oleh kelompok akar rumput "50501" berlangsung di seluruh 50 negara bagian pada Sabtu, 19 April 2025. Dilansir dari Neewsweek, demonstrasi nasional itu diberi nama "50 protes, 50 negara bagian, satu hari," merupakan unjuk rasa terbaru dalam serangkaian aksi oleh gerakan yang berkembang pesat. Aksi serupa terjadi beberapa kali yaitu pada Februari dengan tema "Not My President's Day" dan aksi protes global "Hands Off" pada awal bulan ini.