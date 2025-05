Di Hotel ini, Tamu Bisa Pesan Keperluan Kamar Pakai Emoji

TEMPO.CO, Jakarta - "Text it. Get it". Itulah nama program baru yang ditawarkan oleh sebuah hotel di Manhattan, New York, Amerika Serikat. Program yang disingkat TiGi ini memungkinkan para tamunya untuk dapat memesan apapun yang mereka butuhkan dengan emoji.



Ya, itulah program unik yang disediakan oleh Aloft Hotel. Ada 6 paket menu yang disediakan khusus untuk pemesanan via emoji, yaitu:



1. The Sightseer

Berisikan keperluan untuk tamu yang ingin menjelajah kota: kartu untuk transportasi, peta kota, dan 2 botol air minum.



2. The Re:fresh

Berisikan peralatan mandi: pasta gigi, sikat gigi, alat pencukur beserta krimnya, dan deodoran.



3. The Hangover

Berisikan kebutuhan untuk kesehatan, seperti vitamin, obat-obatan, dan buah pisang.



4. The Munchies

Berisikan makanan dan minuman ringan, seperti minuman bersoda, permen, cokelat, dan biskuit.



5. Phone Charger

Menyediakan alat pengisi baterai untuk perangkat telepon genggam. Bila ingin memesan paket ini, disarankan untuk memberitahukan jenis telepon genggam yang dimiliki.



6. Surprise Me

Sesuai namanya, paket ini menawarkan kejutan.



Masing-masing paket memiliki harga tersendiri, yang berkisar antara 10 hingga 30 dolar Amerika.



Aloft Hotel merupakan hotel pertama yang menyediakan program layanan dengan emoji. Pihaknya menyatakan, berencana untuk meluaskan program ini ke Aloft Hotel cabang lainnya, termasuk yang berada di Eropa dan Asia.



