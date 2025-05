Di Kota Ini Jejak Hitler Terekam

TEMPO.CO, Berlin -Pemimpin Partai Nazi Jerman, Adolf Hitler, meninggalkan banyak warisan sejarah. Mulai dari Jerman, Austria sampai Prancis penuh jejak perjalanan Hitler. Berikut tempat-tempat bersejarah yang berkaitan dengan kehidupan diktator pemicu Perang Dunia II yang terobsesi membersihkan Jerman dari ras lain terutama Yahudi.



1. Braunau am Inn, Austria

Kota kecil yang terletak di bagian barat Austria ini merupakan kota kelahiran Hitler. Di kota ini, ia lahir pada tanggal 20 April 1889.



2. Linz, Austria

Keluarga Hitler pindah ke kota ini dan Hitler juga bersekolah di sini. Pada saat perang dunia II, ia memerintahkan arsitek Albert Speer untuk mengubah kota ini menjadi gardu budaya lengkap dengan galeri yang diharapkan dapat menyaingi Louvre dan Uffizi. Namun rencana Speer ini tak pernah terwujud. (Baca :Ada Kuburan Tentara Hitler di Indonesia)



3. Wina, Austria

Pada usia 18 tahun, Hitler pindah ke Wina dengan ambisi menjadi seorang seniman, namun gagal setelah dua kali ditolak oleh Akademi Seni Rupa Wina. Ia lalu terpengaruh anti-Semitisme. Kemudian ia meninggalkan Wina selamanya dan pindah ke Munich, Jerman.



4. Munich, Jerman

Di kota inilah Hitler mendirikan partai Nazi.



5. Landsberg am Lech,Jerman

Di sini Hitler dipenjara, dan di dalam penjara itu ia menulis buku Mein Kampf (Perjuanganku). (Baca:Hitler Ubah Kumis, Ini alasannya )



6. Berlin, Jerman

Di kota ini Hitler berkuasa dan disebut-sebut sebagai diktator. Segala cara ia lakukan untuk mengalahkan semua lawan politiknya. Pada tanggal 29 April 1945, Hitler menikah dengan Eva Braun dan bunuh diri bersamanya keesokan harinya di sebuah bunker. Takut dijadikan tempat ziarah bagi simpatisan Nazi, bunker itu diledakkan setelah perang. Tahun 2006, pemerintah Berlin meletakkan papan pengumuman di tempat peledakan bunker itu.



7. Oberhausen, Lembah Ruhr, Jerman

Di museum Oberhausen, bunker tempat Hitler bunuh diri akan direplika. Menurut direktur museum Ingo Mersmann, bunker itu direplika bukan sebagai tempat ziarah simpatisan Nazi, tapi agar pengunjung dapat merasakan kehidupan Hitler dan Braun di bunker sebelum mereka bunuh diri.



8. Nuremberg, Jerman

Di kota ini Hitler bersama pengikutnya menggelar demonstrasi tahunan. Di sini pula, terdapat pengadilan di mana sejumlah anggota Nazi disidang setelah perang.



9. Berchtesgaden, Jerman

Taman Nasional Berchtesgaden terkenal dengan keindahan pemandangan alamnya. Di tempat inilah Hitler berlibur bersama kekasihnya, Eva Braun. (Baca:Gunakan Nama Adolf Hitler, Google Minta Maaf)



10. Wannsee, Jerman

Di sebuah villa di kota ini, para anggota Nazi membicarakan masalah Yahudi pada bulan Januari 1942.



11. Paris, Prancis

Pada bulan Juni 1940, Hitler bersama arsitek Albert Speer mengunjungi Paris untuk mempelajari infrastruktur kota itu. Sekembalinya dari sana, ia mengajukan rencana pembangunan besar-besaran di Berlin agar kota itu dapat menyaingi Paris.



12. Giero, Polandia

Di tempat ini Hitler memimpin operasi militernya. Di tempat ini pula, pada tanggal 20 Juli 1944, Kolonel Claus von Stauffenberg mencoba membunuh Hitler, namun gagal.



13. Kamp Auschwitz, Owicim, Polandia

Di kamp ini sekitar 1,1 juta orang (90 persen dari mereka Yahudi), dimusnahkan.



THE TELEGRAPH | WINONA AMANDA

