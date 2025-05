TEMPO.CO, Moskow - Perusahaan es krim di Rusia, baru-baru ini merilis ke pasar merek eks krim terbaru yang unik. Keunikannya adalah merek es krim meniru nama orang nomor satu Amerika Serikat, presiden Barack Obama.



Seperti yang dilansir Moscow Times pada 5 Mei 2016, es krim "Obamka" atau Little Obama (Si Kecil Obama) mulai dijual di kota Naberezhnye Chelny, Tatarstan pada akhir April.



Wakil direktur pengembangan perusahaan es kirm Slavitsa, Rasil Mustafin, mengatakan bahwa tidak ada maksud politis di balik penggunaan nama itu, tapi dipilih karena varian berkenaan merupakan es krim coklat.



"Tidak ada motif politik. Kami tidak punya niat untuk menyinggung siapa pun, Seseorang di pabrik tiba-tiba saja datang dengan gagasan itu," kata Mustafin.



Selain itu, direkur keuangan pabrik, Anatoli Ragimkhanov mengungkapkan bahwa desainernya telah terinspirasi oleh film kartun di era Uni Soviet dalam menciptakan es krim itu. Acara tersebut menampilkan sebuah pulau imajiner bernama "Chunga-Changa," yang dihuni oleh anak-anak Afrika.



Saat ini es krim "Obamka" produksinya masih terbatas dan belum banyak yang dilempar ke pasaran. Pihak pabrik masih melihat reaksi dari konsumen lokal.



Warga lokal telah membahas produk baru di jaringan sosial dalam menaggapi es krim tersebut. Mereka mengusulkan agar memproduksi dengan merek yang menggunakan nama politisi dunia lainya, seperti "Little Erdogan" dan "Little Merkel."



"Erdogan" dikatakan menjadi merek untuk es krim dengan rasa karamel es krim dilapisi cokelat susu dan "Merkel" menjadi vanilla ice cream dilapisi cokelat putih.



MOSCOW TIMES|YON DEMA