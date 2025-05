TEMPO.CO, New York - Ada peristiwa unik dan bahkan menggelikan terjadi pada 10 Januari 2016 ketika orang-orang di beberapa kota besar dunia menaiki kereta api listrik (komuter) tanpa mengenakan celana. Setidaknya hal tersebut terjadi di London, Praha, Berlin, New York, dan beberapa negara Eropa lain.



Para wanita, pria, tua, muda, bahkan anak-anak berjalan di kota-kota tersebut menuju stasiun tanpa alas bagian bawah tubuhnya. Seakan tidak mempedulikan suhu dingin yang sedang menerpa belahan bumi bagian Barat, orang-orang tersebut begitu percaya diri hanya mengenakan celana dalam untuk bepergian.







Singkat kata, ternyata orang-orang tersebut tengah merayakan Hari Tanpa Celana, yang dirayakan dan diperingati setiap 10 Januari. Perayaan hari yang dianggap konyol oleh beberapa orang itu telah berlangsung sejak 2001. Event tahunan ini diberi nama ‘No Pants Subway Ride’.



Penggagas pertama perayaan itu adalah kelompok yang menamakan diri Improv Everywhere, yang berbasis di New York. Kini, perayaan itu diikuti orang di hampir seluruh dunia. Dalam situsnya, Improv Everywhere menulis satu-satunya persyaratan berpartisipasi dalam perayaan itu adalah bersedia tidak memakai celana dan tidak merasa malu.







"Baca majalah atau apa pun yang Anda biasa lakukan. Pemimpin tim akan membagi Anda menjadi kelompok-kelompok yang lebih kecil dan menugaskan kelompok Anda berhenti di tempat yang sudah ditentukan," tulis Improv Everywhere dalam situsnya, seperti yang dilansir Mirror pada 11 Januari 2016.



Di situs tersebut dijelaskan jika ditanya alasan mereka tak bercelana, orang-orang itu diperintahkan untuk mengatakan mereka sudah tidak nyaman lagi mengenakan celana. Pesertanya tidak hanya memilih melepas celana panjang, mereka juga berpakaian dengan mengenakan kostum beberapa karakter terkenal.







Satu orang berpakaian seperti Darth Vader tapi tanpa celana, dan lainnya memilih George Washington yang juga tanpa celana. Beberapa wanita cantik dan seksi juga terlihat melepas celana mereka dan berjalan tanpa malu ketika menggunakan kereta bawah tanah dengan hanya mengenakan g-string.



