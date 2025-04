TEMPO.CO, New York - Sempat diboikot sejumlah retail besar dan pemilih Partai Demokrat karena kebijakan ayahnya yang kontroversial, penjualan produk fashion Ivanka Trump justru meroket.



Seperti dilansir BBC, Kamis, 9 Maret 2017, Abigail Klem, direktur utama perusahaan milik putri sulung Presiden Amerika Serikat Donald Trump itu, mengakui kepada majalah Refinery29 bahwa penjualan produk perusahaannya mengalami masa-masa terbaik selama beberapa pekan terakhir.



Baca: Setelah Nordstrom, Banyak Retail Boikot Produk Ivanka Trump



Meski Klem menolak menyebutkan angka pasti, klaim ini didukung perusahaan analisis pasar di Inggris.



Kepada BBC, Lyst, perusahaan online berbasis di London yang mencatat perdagangan pakaian retail, menyatakan penjualan produk Ivanka meroket selama Februari lalu.



Pada Februari 2017, penjualan produk Ivanka meningkat 346 persen dari Januari. Sedangkan pemesanannya meningkat 557 persen jika dibanding periode yang sama tahun lalu.



Baca: Imbau Publik Amerika Serikat Beli Produk Ivanka, Penasihat Trump Dikecam



“Kenaikan penjualan yang sangat ekstrem ini mengejutkan dan belum pernah terjadi sebelumnya,” kata Sarah Tanner, juru bicara Lyst cabang Amerika Serikat.



Klem berujar, penjualan terbesar dilakukan kepada perempuan di New York, California, dan Texas. Rata-rata pembeli dilaporkan menghabiskan dana US$ 60-100 ribu per tahun.



“Kontroversi politik di sekitar Presiden Trump dan boikot membantu penjualan merek Ivanka,” ucap Klem.



Kontroversi seputar produk fashion Ivanka merebak setelah Kellyanne Conway, salah satu penasihat Presiden Trump, mempromosikan merek pakaian anak bosnya yang sempat diboikot dalam sebuah acara televisi. Tindakan itu membuat Conway dituding telah melanggar etika politik Amerika.



Sebelumnya, Nordstroms dan retail besar lain berhenti menjual produk Ivanka atau menjualnya tanpa perlakuan khusus dengan dalih penjualan produk itu terus merosot.



Dustin M, pembeli produk Ivanka, mencuit di Twitter bahwa ia membeli produk itu sebagai dukungan terhadap Trump. “Siapa butuh Nordstroms,” tuturnya merujuk pada peretail pertama yang menghentikan penjualan produk Ivanka. “Oh ya, parfumnya berbau harum.”



Sedangkan netizen lain menulis, ia membeli produk Ivanka untuk istrinya. “Saya juga mendukung posisi Ivanka.”



BBC | REFINERY29 | SITA PLANASARI AQUADINI