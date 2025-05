TEMPO.CO, Jakarta - Leonardo DiCaprio, salah satu bintang terbesar Hollywood, mendedikasikan penghargaan yang diterimanya untuk masyarakat pribumi lewat gelar The Best Actor dalam Golden Globe 2016.



DiCaprio memenangi penghargaan Aktor Terbaik dalam Golden Globe 2016 yang diselenggarakan pada Minggu, 10 Januari 2016, di Beverly Hilton, Beverly Hills, Amerika Serikat, pukul 20.00 waktu setempat.



"Saya ingin berbagi penghargaan ini dengan semua bangsa asli dari setiap negara yang diwakili dalam film ini dan semua masyarakat pribumi di seluruh dunia," ucap pemeran Hugh Glass dalam film The Revenant ini saat berpidato di atas panggung.



Film The Revenant baru saja dirilis pada Jumat lalu dan kelihatannya berjalan sukses di kancah perfilman box office. Lokasi pengambilan gambar film ini dilakukan di Alberta, British Columbia, dan Montana dengan menampilkan banyak aktor pribumi Kanada.



Dalam film itu, DiCaprio memerankan Hugh Glass, pemburu dan penjebak dari cerita rakyat Amerika yang tinggal pada awal 1800-an. Setelah diserang beruang, Glass menyaksikan anaknya dibunuh dan ditinggalkan begitu saja. Lalu Glass merangkak jalan melalui padang gurun dingin untuk membalas dendam.



"Sudah saatnya kita mengenali sejarah dan bahwa kita melindungi tanah Anda dari kepentingan perusahaan dan orang-orang di luar sana untuk mengeksploitasi mereka," ujarnya.



Pada Agustus 2014, DiCaprio mengunjungi Fort Chipewyan di Alberta Utara bersama sutradara Darren Aronofsky untuk belajar tentang penderitaan masyarakat yang berada di hilir pasir minyak.



Perhelatan Golden Globe ke-73 yang dipersembahkan oleh Hollywood Foreign Press Association ini menghadirkan 77 film dan serial yang masuk dalam daftar nominasi untuk 25 kategori. Pergelaran ini dipandu kembali oleh Ricky Gervais, yang sebelumnya juga sudah menjadi pembawa acara tersebut selama tiga tahun berturut-turut pada 2010 sampai 2012.



BAGUS PRASETIYO