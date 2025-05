TEMPO.CO, New Jersey - Langkah calon Presiden Amerika Serikat dari Partai Republik, Donald Trump, tampak makin pasti. Trump mendapat dukungan dari Gubernur New Jersey Chris Christie.



Menjelang pemilihan Selasa Super pada 1 Maret 2016, Christie berpendapat, Trump memiliki kesempatan besar untuk mengalahkan lawan kuatnya yang berasal dari Partai Demokrat, Hillary Clinton.



“Orang terbaik yang bisa mengalahkan Hillary Clinton di panggung malam terakhir November nanti, tak diragukan lagi, adalah Donald Trump,” ujar Christie dalam suatu pernyataan, seperti dilansir laman Reuters Jumat, 26 Februari 2016. “Trump menulis kembali bukunya (kembali menang).”



Bagi Trump, dukungan gubernur yang dikenal publik lewat sebuah reality show terkenal pada masa lampau itu akan berpengaruh besar. Dalam Selasa Super nanti, 12 negara bagian dan satu teritori Amerika akan mengadakan pemilihan calon presiden secara serentak.



Christie sendiri sempat menjadi salah satu calon yang diusung Partai Republik, tapi dia mundur setelah gagal mengumpulkan dukungan dalam dua kaukus awal, yaitu di New Hampshire dan South Carolina. Seperti dikutip dari Reuters, kini Christie mendukung penuh Trump, yang menang di tiga kaukus, termasuk yang terakhir di Nevada.



Debat calon presiden pada Kamis, 25 Februari 2015, menjadi kesempatan terakhir para kandidat untuk menggalang dukungan menuju Selasa Super. Dua calon dari Partai Republik, Marco Rubio dan Ted Cruz, sempat mengeroyok Trump dalam debat tersebut.



Terkait dengan pemilihan awal di Nevada, jajak pendapat BBC menyebutkan Trump didukung 46,93 persen suara, sementara Marco Rubio mendapat 23,66 persen suara. Ted Cruz malah hanya meraih 19,90 persen.



"Kami menang, menang, menang, dan negara ini akan segera menang, menang, menang," kata Trump dalam pidatonya, seperti dilansir BBC, Rabu, 24 Februari 2016.



Angka tersebut tak jauh berbeda dengan laporan CNN. Trump, dari jajak pendapat yang dilansir CNN, memperoleh dukungan 42,6 persen suara delegasi dalam versi hitung cepat.



Pesaingnya, senator Florida, Marco Rubio, didukung 24,4 persen suara, sedangkan senator Texas, Ted Cruz, hanya meraup 23,6 persen suara.



Lain lagi di Partai Demokrat. Persaingan Clinton dengan Bernie Sanders di Nevada beberapa waktu lalu berakhir dengan keunggulan Clinton. Selisih dukungan keduanya hanya 5 persen. Clinton kini berfokus pada kampanye di South Carolina.



REUTERS | BBC.COM | YOHANES PASKALIS