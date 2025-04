Dijual, Rumah Unik Tepat di Perbatasan Amerika Serikat-Kanada

TEMPO.CO, Beebe Plain — Ingin tinggal di dua negara? Mungkin rumah yang sedang dijual ini dapat memenuhi impian Anda, sebab rumah unik ini tepat berdiri di atas perbatasan Amerika Serikat dan Kanada.



Seperti dilansir AP, Ahad, 11 Juni 2017, rumah yang berdiri sejak 1950-an ini memiliki luas sekitar 650 meter persegi, terletak di antara Beebe Plain, Vermont, Amerika Serikat, dan Stanstead, Quebec, Kanada.



Gedung yang memiliki nama Old Stone Store dijual oleh pemiliknya, pasangan Brian dan Joan DuMoulin, dengan harga US$ 109 ribu atau Rp 1,4 miliar saja.



Baca: Jadi Tersangka Pembunuhan, Wanita Ini Justru Populer di Medsos



Harga ini jauh di bawah harga pasaran rumah yang mencapai US$ 600 ribu atau hampir Rp 8 miliar.



Jika membeli rumah ini, pemilik akan merasakan sensasi keamanan keluarga yang terjamin 24 jam oleh aparat Amerika Serikat dan Kanada.



Nenek moyang DuMoulin dulu mendirikan rumah tepat di perbatasan kedua negara dengan harapan dapat dijual kepada petani di kawasan tersebut.



Pemilik rumah yang mewarisi bangunan ini 40 tahun lalu hendak menjual bagian Vermont atau Quebec.



“Kami menjual rumah ini karena ingin tinggal dekat anak cucu di Ontario,” kata Brian DuMoulin, 70 tahun, yang memiliki dua kewarganegaraan AS-Kanada ini.



Namun, menjual rumah unik yang diwarisi pasangan DuMoulin empat dekade silam, ternyata tak gampang.



Sebelum tragedi 11 September, warga Kanada maupun AS dengan mudah melenggang melewati perbatasan kedua negara.



Kini penjagaan semakin ketat, sehingga mempersulit siapa pun yang ingin membeli rumah ini.



Baca: Oops, Asyik Lihat Ponsel, Perempuan Ini Terjatuh ke Gorong-gorong



“Dulu situasinya sangat normal,” ujar Brian DuMoulin. “Tapi situasi terbaru membuat semua orang menjadi stres.”



Walaupun memiliki akses ke kedua negara, pemilik rumah yang baru tidak akan mudah melenggang ke masing-masing negara.



Bahkan pasangan DuMoulin pernah bermasalah dengan penjaga perbatasan yang baru pindah ke wilayah itu. “Setelah saya dan istri berbincang di wilayah yang dekat dengan AS, petugas Kanada ini memeriksa kami selama 45 menit,” tutur DuMoulin.



Jika berani, Anda mungkin tertantang untuk tinggal di rumah tepat di perbatasan Amerika Serikat-Kanada ini.



AP | LA TIMES | SITA PLANASARI AQUADINI