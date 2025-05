Dilamar lewat Drone, Zhang Ziyi: I do

TEMPO.CO, Beijing - Artis cantik Cina, Zhang Ziyi, akhirnya bersedia dinikahi kekasihnya, Wang Feng. Tak mudah menundukkan hati artis yang dikenal lewat film laga Crouching Tiger, Hidden Dragon itu.



Wang Feng, artis musik rock terkenal, menggunakan pesawat tanpa awak (drone) berwarna putih yang membawa cincin berlian untuk kekasih hatinya itu.



Disaksikan banyak orang, Wang Feng berlutut meminta Zhang Ziyi menikahinya. "Yes," tutur perempuan cantik usia 36 tahun itu sambil berurai air mata. Para penonton bertepuk tangan menyaksikan kemesraan pasangan itu. Sehari kemudian, Zhang mengunggah foto kembang api di sosial media dan kalimat "I do".



Wang Feng telah menikah dua kali. Sedangkan bagi Zhang, ini pernikahan pertamanya. Selain dikenal lewat film Crouching Tiger, Hidden Dragon, Zhang sukses dalam film Grandmaster, Memoirs of a Geisha, dan House of Flying Daggers.



BBC | MARIA RITA