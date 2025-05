Diplomat Indonesia Dianugerahi Warga Kehormatan Somersworth

TEMPO.CO, Jakarta - Wali Kota Somersworth, Amerika Serikat Dana Hilliard memberi gelar warga kehormatan (honorary Hiltoppers) kepada Konsulat Jenderal RI New York Abdulkadir Jailani dan Direktur Kerja Sama Eksternal ASEAN, Kementrian Luar Negeri Benny YP Siahaan.



"Ini bentuk penghargaan atas jasa-jasa KJRI New York dalam memajukan hubungan kerja sama antara Indonesia, kota Somersworth dan diaspora Indonesia di sini," kata Hilliard, dalam sambutannya seperti termuat dalam siaran pers KJRI New York, Sabtu 28 Januari 2017.



Hilliard berharap Abdul Kadir yang baru menjabat sebagai Konjen RI New York, dapat meneruskan dan meningkatkan hubungan baik selama ini. Sebelum terpilih sebagai Direktur Kerja Sama Eksternal ASEAN pada Januari 2017, Benny Siahaan adalah Konsul Pensosbud KJRI New York.



“Saya berharap hubungan antara diaspora Indonesia, KJRI New York dan kota Somersworth semakin kuat dan terus menjaga diversity kota Somersworth,” ujar Hillard pada acara yang berlangsung 20 Januari 2017.



Komunitas Indonesia merupakan imigran yang cukup besar di kota Somersworth, New Hampshire, Amerika Serikat. Hubungan antara diaspora Indonesia dan komunitas kota Somersworth terjalin dengan baik.



Mereka ikut mengambil bagian dalam upaya mempromosikan keanekaragaman kota Somersworth melalui berbagai kegiatan. Seperti pertunjukan budaya Indonesia Fair serta presentasi Indonesia ke berbagai sekolah di Somersworth.



Dana Hilliard memberi apresiasi tinggi. Ketika inagurasi jabatan Wali Kota Hillad, pada Januari 2016, dilakukan pembacaan sumpah setia dalam bahasa Inggris, Prancis dan Indonesia.



Pada acara pemberian penghargaan yang dihadiri sejumlah anggota Dewan Kota Somersworth, Hillard memberikan kaos bertuliskan Hilltoppers kepada Abdulkadir Jailani dan Benny YP Siahaan.



Hilltoppers merupakan sebutan bagi warga kota Somersworth.



Sebagai balasan, Abdukadir memberikan cinderamata kopi Indonesia kepada Wali Kota Hillard.

Sementara Benny Siahaan memberikan kemeja batik. Acara ditutup dengan makan malam bersama dengan hidangan khas Indonesia.



