Diprotes, Foto PM Australia Turnbull Gendong Cucu Sambil Ngebir

TEMPO.CO, Jakarta - Perdana Menteri Australia, Malcolm Turnbull menjadi sasaran amukan netizen setelah mempublikasikan foto dirinya menghabiskan waktu bersama cucunya di Facebook sambil memegang segelas bir.



Foto tersebut menunjukkan Turnbull menggendong cucunya sambil menikmatii pertandingan Football League antara Swans and Bombers pada Jumat pekan lalu.



Turnbull terlihat mencium cucunya Alice, yang sedang diletakkan di pahanya sambil memegang secangkir bir di tangan. Dan bir itu tampaknya telah diminum setengahnya.



Bahkan seperti yang dilansir Metro.uk pada 13 September 2017, perdana menteri menulis judul pada foto itu: "Multitasking at the footy (sepakbola)."



Banyak orang menyebut Turnbull sebagai perdana menteri yang "tidak bertanggung jawab" karena menggendong cucunya saat minum minuman beralkohol.



Beberapa orang membela Turnbull, dan memujinya karena bersikap senatural mungkin dan juga manusiawi.



Leoni Freeman menulis: "Foto spesial seperti itu. PM berhak menghadiri acara olahraga."



Arnav Gandhi menulis: "Membuang 150 juta dolar dan menonton bola pada saat bersamaan. #Multitasking."



Wayne Mills menulis: "Sangat memalukan ketika ribuan orang tidak dapat menonton bola apalagi menyalakan TV. Tetangga saya yang sudah tua tidur pada pukul 5.00 sore dengan selimut untuk menghemat daya. kembali ke BATUBARA. "



Jeanette Cowper menulis: "Anda menginginkan pekerjaan itu, silahkan pulang dan mencoba memperbaiki negara ini Saya selalu menjadi pendukung liberal, bukan sekarang. Tapi saya senang Anda bisa menonton sepakbola yang Kebanyakan orang tidak bisa."



Yang lain menulis: "Apakah ada yang melihat sesuatu yang tidak bertanggung jawab saat sedang minum sambil menggendong anak."



Turnbull menganggap komentar para netizen itu sebagai kegilaan media sosial.



"Saya rasa ini adalah kegilaan media sosial saat Anda melihat hal-hal seperti itu,".

'Selama Anda merasa nyaman dengan diri sendiri dan menjadi diri sendiri, karena alami, maka lakukanlah," kata Malcom Turnbull santai.

