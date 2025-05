TEMPO.CO, Damaskus - Presiden Suriah Bashar al-Assad memberikan respons tak terduga saat ditanya mengenai anak-anak yang setiap hari terbunuh dalam konflik berdarah di negaranya. Dalam sebuah wawancara dengan harian The Sunday Times di ibu kota Suriah, Damaskus, Assad ditanya apakah dia bisa tidur nyenyak pada malam hari ketika banyak anak-anak tewas setiap hari di Aleppo dan wilayah lain di Suriah.



Menanggapi pertanyaan itu, Assad, 51 tahun, dilaporkan tertawa dan akhirnya menjawab. "Saya tahu arti pertanyaan itu. Saya tidur teratur, saya tidur dan bekerja serta makan secara normal dan berolahraga," kata Assad, seperti diberitakan The Independent, Senin, 7 November 2016.



Dengan raut muka datar, Assad hanya mengangkat bahu saat ditanya bagaimana perasaannya mengetahui kematian ratusan ribu warga sipil di Suriah. "Ini kesalahan teroris dan kita berbicara tentang perang, bukan kegiatan amal," ujar dia.



Dalam perang, kata Assad, selalu ada orang tak berdosa yang terluka atau terbunuh. "Lalu apa yang Anda lakukan (melihat hal itu)? Anda melakukan yang terbaik. Teroris masih di Aleppo dan memakai warga sipil sebagai perisai manusia," kata dia.



Sejak perang saudara meletus di Suriah nyaris enam tahun lalu, Assad berulang kali muncul dalam wawancara berbagai media massa. Berkali-kali pula ia menuding kelompok-kelompok pemberontak anti-pemerintah sebagai teroris serta menolak lengser dari kursi presiden.



THE INDEPENDENT | DECCAN CHRONICLE | MAHARDIKA