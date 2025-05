Dokter Gigi Ini Sengaja Tularkan HIV ke Hewan dan Wanita

TEMPO.CO, Jakarta - Seorang pria ditangkap setelah mengaku mengetahui bahwa dia positif mengidap HIV namun sengaja menularkan kepada beberapa wanita dan hewan.



Dokter gigi dari New York yang terkenal karena perjuangannya untuk pasien HIV diketahui adalah seorang aktivis yang peduli terhadap orang dengan AIDS. Dia adalah John Wallace Wolf, 59 tahun, lulusan New York University Dental School.



Namun, dia sekarang ditahan setelah seorang pengedar narkoba yang merupakan informan merekam beberapa percakapan dirinya dengan Wolf.



Berdasarkan dokumen pengadilan, pengedar narkoba yang bekerja pada Federal Biro Investigasi (FBI), mengatakan bahwa dia adalah pasien Wolf yang membayar perawatan giginya dengan methamphetamine.



"Dalam rekaman tersebut, Wolf mengatakan bahwa dia positif mengidap HIV dan sengaja membuat lubang di kondomnya untuk menyebarkan HIV kepada pasangan seksualnya," kata Agen Khusus FBI,Aaron Spivack, seperti yang dilansir Mirror pada 23 November 2015.



Selain itu, dalam persidangan di Pengadilan New York pada Jumat, 20 November 2015, Wolf mengaku terlibat dalam beberapa pesta seks, termasuk berhubungan seks dengan hewan dan membius orang yang menolak berhubungan seks dengannya tanpa kondom.



Spivack menambahkan bahwa orang suruhannya juga menemukan bahwa Wolf terkait dengan kasus pelecehan seksual pada anak. Hal tersebut diketahui setelah Wolf menunjukkan video dan foto-foto pornografi anak.



Jika terbukti bersalah Wolf dapat dikenai hukuman hingga 20 tahun penjara.



MIRROR|YON DEMA